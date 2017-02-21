Росія відправила на Донбас чергову колону з "гуманітарною допомогою"

Колона з 26 автомобілів перетнула українсько-російський кордон. Про це повідомляє прес-служба МНС Росії. У відомстві стверджують, що машини перевозять "гуманітарний вантаж загальною масою понад 300 тонн".

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"Основна маса вантажу – продовольчі набори, призначені для дітей у віці до 1 року, серед яких – молочні суміші, фруктове, овочеве та м'ясне пюре, молочні каші і фруктові соки", - йдеться в повідомленні.

Дорогою колона розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску "Донецьк", друга – на "Матвіїв-Курган".

"Там вантажі в присутності російських і українських представників митних та прикордонних служб у відповідності з міжнародним законодавством по доставці гуманітарних вантажів проходять необхідні митні процедури. Дотримуючись вимоги, автомобілі МНС Росії заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова. Перевірці піддалися не тільки техніка, але супровідні документи на гуманітарний вантаж", - заявляють у російському МНС.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у боях на Донбасі використовує "гумконвої" для вивезення убитих військових на територію РФ.

Як повідомляв УНІАН, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування були зброя, боєприпаси та протитанкові гранати. У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».