У ОРДЛО поширюються чутки про втрату українського громадянства через "паспорти Л/ДНР" - ІС

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», кількість поданих заяв від населення на отримання «паспортів» «ДНР» і «ЛНР» в останні дні різко збільшилася.

Разом з тим, відзначається поява серед місцевого населення чуток про те, що після визнання РФ «паспортів» «ЛДНР», Україна буде позбавляти їх власників українського громадянства (у тому, що всі відповідні бази даних з допомогою хакерів є у Києва, мало хто сумнівається).

«Подібна перспектива викликає негативний резонанс, оскільки від наявності громадянства України залежать різні соцвиплати з українського бюджету», – зазначає «ІС».

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії "документів", "виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, до політичного врегулювання ситуації в цих районах".

Президент України Петро Порошенко заявив, що це рішення є черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "паспортами" з окупованого Донбасу можна користуватися в РФ з гуманітарних міркувань. За його словами, використання паспортів так званих "ДНР" і "ЛНР" в Росії не є "офіційним визнанням паспортів".