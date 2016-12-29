У Дніпрі донори здали 250 літрів крові для поранених бійців АТО

У дніпровській лікарні ім. Мечникова, куди доправляють бійців із найважчими пораненнями, створили запас крові на свята, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що донори здали 250 літрів крові.

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Відзначається, що на заклик до тих, хто може стати донором відгукнулися понад 600 небайдужих.

Загалом від початку АТО у лікарні Мечникова пораненим бійцям перелили вже 2,5 тони донорської крові.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня у Дніпрі лікарня ім. Мечникова, куди із Донбасу доправляють українських бійців у найважчому стані оголосила день донора.

Напередодні зимових свят там необхідно створити запас крові всіх груп та всіх резус-факторів. Здати кров для подальшого переливання пораненим бійцям приїжджають люди із усієї області.