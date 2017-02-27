Росія перекине зенітно-ракетні комплекси "Бук" до окупованого Криму

Їхнє завдання - нібито захист кораблів, підводних човнів і суден Чорноморського флоту від літаків, безпілотних літальних апаратів, крилатих ракет, повідомляють Известия.

На думку експертів, військово-морські "Буки" разом із зенітно-ракетними системами С-300 і С-400 Повітряно-космічних сил Росії "у разі необхідності" повністю закриють небо над півостровом і Чорним морем.

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Нові ЗРК надійдуть на озброєння 1096-го зенітно-ракетного полку (ЗРП), який базується в Севастополі. На першому етапі ЗРП отримає комплекси "Бук-М2", а в подальшому — більш досконалі "Бук-М3". Правда, точна дата початку переозброєння поки невідома. Зараз на озброєнні 1096-го полку стоять зенітно-ракетні комплекси "Оса".

"Бук-М2" вражає літаки й безпілотники на відстані від 3 до 45 км. А крилаті і балістичні ракети "бере" на дальності до 20 км. При цьому від ЗРК не врятуються навіть стратосфері висотні стратегічні розвідники, які летять. Ракети "Бука" дістають цілі на висоті 25 тис. м. Водночас комплекс "Оса" вражає цілі на відстані не більше 10 км і на висоті трохи більше 5 тис. м.