Закінчився 54-й міжнародний кінофестиваль в Сан-Себастьяні

В іспанському місті Сан-Себастьян закрився 54-й щорічний міжнародний кінофестиваль, повідомляє AFP.

Головний приз фестивалю - "Золоту мушлю" - поділили між собою картини "Півмісяць" (Half Moon) іранця Бахмана Гобаді (Bahman Ghobadi) і "Мій син" (Mon fils а moi) француза Мартіаля Фужерона (Martial Fougeron).

Успіх "Півмісяця" був достатньо закономірний, зазначає агентство. 2004 року Бахман Гобаді вже одержував приз в Сан-Себастьяні за стрічку "Черепахи теж літають" ("Turtles can Fly"). Нинішній фільм Гобаді розповідає про групу курдських музикантів, що вирушають з Ірану з концертом до Іраку після повалення режиму Саддама Хусейна.

Натомість картина "Мій син", що розповідає про непрості взаємини між матір`ю і 13-річним сином, була дуже прохолодно зустрінута публікою. Коли на закритті фестивалю голова журі, відома французька актриса Жанна Моро (Jeanne Moreau) оголосила фільм "Мій син" переможцем, зал зустрів цю звістку вигуками подиву і свистом.

"Срібну мушлю" за кращу жіночу роль одержала актриса Наталі Бай (Natalie Baye), яка зіграла у фільмі "Мій син". Аналогічного призу за кращу чоловічу роль був удостоєний іспанець Хуан Дієго (Juan Diego), що знявся в комедії "Відчепися від мене" (Vete de mi) Віктора Гарсія Леона (Victor Garcia Leon).

Приз за кращу режисуру дістався американцеві Тому ДіЦилло (Tom DiCillo) за комедію "Божевільний" (Delirious).

Спеціальний приз журі фестивалю дістався фільмові "Дорога до Сан-Дієго" ("El Camino de San Diego") аргентинця Карлоса Соріна (Carlos Sorin).

Загалом у конкурсній програмі фестивалю, що стартува 21 вересня, брали участь 16 фільмів.

Лента.ру