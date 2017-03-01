Аеропорт "Київ" у травні закриють на ремонт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

«Ця зима була дуже складною через метеоумови, з перепадом температур, крижаними дощами і відлигою. Все це позначилося не тільки на стані автомобільних доріг, а й на стан ЗПС», - зазначається в повідомленні.

За даними прес-служби, всі польоти, які раніше обслуговував міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), під час ремонту ЗПС обслуговуватиме міжнародний аеропорт «Бориспіль».

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Для координації дій у зв'язку з підготовкою до капітального ремонту, роботи з авіакомпаніями, пасажирами, підприємствами, а також для суворого виконання плану проведення ремонтних робіт в аеропорту створено оперативний штаб, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, аеропорт "Київ" (Жуляни) є одним з найстаріших аеропортів України і працює з 1924 року. Аеропорт обслуговує внутрішні і міжнародні цивільні рейси, а також рейси бізнес-авіації.

Аеропорт "Бориспіль" - найбільший в Україні міжнародний аеропорт, що забезпечує 68% усіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».