На сьогодні зниклими безвісти залишаються 483 українця – Геращенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

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"На сьогодні зниклими безвісти залишаються 483 українця (згідно зі списками СБУ), в заручниках 113 осіб (знаємо про місцезнаходження лише 58 громадян з цього списку)", - констатувала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що наступного тижня родини полонених мають отримати від держави 8 мільйонів гривень.