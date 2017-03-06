На сьогодні зниклими безвісти залишаються 483 українця – Геращенко
На сьогодні, згідно зі списками Служби безпеки України, зниклими безвісти залишаються 483 українця.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.
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"На сьогодні зниклими безвісти залишаються 483 українця (згідно зі списками СБУ), в заручниках 113 осіб (знаємо про місцезнаходження лише 58 громадян з цього списку)", - констатувала Геращенко.
Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що наступного тижня родини полонених мають отримати від держави 8 мільйонів гривень.