Наступного тижня родини полонених мають отримати від держави 8 мільйонів гривень – Геращенко

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

«Користуючись присутністю в бюджетну ніч у ВР всього складу уряду, обговорила з прем'єр-міністром і міністром оборони ситуацію з виплатами родинам заручників-військових. Володимир Гройсман запевнив, що вже підписав всі відповідні нормативні акти, а Степан Полторак поінформував, що МО спрямувало на ці виплати 8 млн грн», - зазначила вона.

За даними першого віце-спікера, наступного тижня військові частини і підрозділи, у яких перебувають на обліку полонені, мають здійснити відповідні перерахунки і виплати родинам.

«Ми відслідковуємо цю ситуацію і перевіримо, чи отримали родини всі виплати», - запевнила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Верховна Рада ухвалила зміни до статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (щодо забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення).

Законом встановлено, що за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Родинам зазначених військовослужбовців щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, в порядку та в розмірах, що встановлюються Кабінетом міністрів.

За останніми даними СБУ, у заручниках у бойовиків на Донбасі залишаються понад 100 осіб, зниклими безвісти вважаються 495.