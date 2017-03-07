На Одещині з військової частини зникло понад 150 пістолетів Макарова
11:06, 07 березня 2017Суспільство
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Військова прокуратура Південного регіону розслідує масову крадіжку зброї.
Фотоілюстрація / REUTERS
Зі складів однієї з військових частин на Одещині протягом півроку зникло більше 150 бойових пістолетів Макарова, пише ТСН.ua.
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Як зазначається, прокуратура за фактом крадіжки відкрила кримінальне провадження. У військовій частині, звідки зникла зброя, зараз проходить позапланова перевірка.
Правоохоронці припускають, що до крадіжок зброї можуть бути причетні посадові особи військового підрозділу.
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