На Одещині з військової частини зникло понад 150 пістолетів Макарова

Зі складів однієї з військових частин на Одещині протягом півроку зникло більше 150 бойових пістолетів Макарова, пише ТСН.ua.

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Як зазначається, прокуратура за фактом крадіжки відкрила кримінальне провадження. У військовій частині, звідки зникла зброя, зараз проходить позапланова перевірка.

Правоохоронці припускають, що до крадіжок зброї можуть бути причетні посадові особи військового підрозділу.