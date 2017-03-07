У Житомирі взято під варту інформаторку "ДНР"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі УСБУ в Житомирській області, відповідну ухвалу Корольовський районний суд Житомира виніс сьогодні, 7 березня.

Зловмисницю викрили в Слов’янську співробітники Служби безпеки України. Правоохоронці встановили, що жінка за завданням куратора одного з незаконних збройних формувань «ДНР» збирала інформацію про склад і озброєння, місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки і особового складу сил антитерористичної операції у районі Слов’янська. Отримані дані зловмисниця передавала через Інтернет або телефоном, із дотриманням заходів конспірації, замовнику на тимчасово окупованій території.

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За інформацією СБУ, на бік терористів жінка перейшла під час тимчасової окупації Слов’янська незаконними збройними формуваннями «ДНР» у 2014 році. Після звільнення міста українськими військовими вона залишилася у районному центрі та розпочала збір та передачу інформації бойовикам.

Інформаторку «ДНР» було затримано. Під час санкціонованих обшуків за місцем її проживання спецслужби вилучили комп’ютер, флеш-накопичувач та мобільний телефон із доказами передачі інформації бойовикам «ДНР».

На даний час триває розслідування, яке проводить слідчий відділ Служби. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації ) Кримінального кодексу України.

Інформаторці терористів загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.