СБУ затримала бойовика "ДНР", який наглядав за українськими заручниками в ізоляторі Донецька (відео)
20:58, 07 березня 2017Війна
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Бойовика терористичної організації "ДНР", який охороняв українських заручників у слідчому ізоляторі Донецька, затримала Служба безпеки України у районі проведення АТО.
СБУ затримала терориста "ДНР" / Скріншот
На підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами, повідомляє прес-центр СБУ.
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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.
Раніше поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області оперативники СБУ вилучили реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який був залишений бойовиками терористичної організації "ДНР" під час їхнього відступу після бойових зіткнень із силами АТО.
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