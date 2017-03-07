СБУ затримала бойовика "ДНР", який наглядав за українськими заручниками в ізоляторі Донецька (відео)

На підконтрольну Україні територію затриманий намагався потрапити для зустрічі з родичами, повідомляє прес-центр СБУ.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Раніше поблизу населеного пункту Зайцеве Донецької області оперативники СБУ вилучили реактивний піхотний вогнемет "Шмель", який був залишений бойовиками терористичної організації "ДНР" під час їхнього відступу після бойових зіткнень із силами АТО.