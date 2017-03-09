ЗМІ показали таємні статки заступника голови СБУ Демчини

Про це йдеться у розслідуванні програми "Слідство.Інфо" на Громадському.

У паперовій декларації Демчини за 2015 рік зазначається, що він не має ані власного кутка, ані машини, ані заощаджень. Офіційно він мешкав у відомчому гуртожитку СБУ.

А ось матір трьох дітей генерал-майора та його цивільна дружина – 35-річна Ольга Воловчук - є власницею чотирьох автівок та мешкає в розкішному заміському маєтку в Петропавлівській Борщагівці - елітному районі передмістя Києва.

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У жінки є Range Rover 2016 року випуску вартістю біля 100 тисяч доларів, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше, ніж на 100 тисяч доларів, Mazda 2014 року та Peugeot 2012 року випуску.

На території маєтку, в якому мешкає Воловчук, окрім великого двоповерхового будинку, також розташовані господарська будівля, критий басейн та альтанка. За схожі об'єкти в цьому районі наразі просять до 10 мільйонів гривень.

За даними "Слідства.Інфо", Ольга Воловчук також володіє земельною ділянкою, яка розташована поруч. Тут активно ведеться будівництво.

Офіційно цивільна дружина генерала СБУ досі прописана в квартирі своїх батьків у містечку Вараш на Рівненщині. Там же на неї зареєстрована фірма, що спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами.

Журналісти вирушили до Варашу, аби на власні очі побачити бізнес пані Ольги, однак знайти його не вдалося. Зареєстрована все в тій же батьківській квартирі, ця фірма не веде активної діяльності.

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Також зазначається, що після кар'єрного злету Павла Демчини значно поліпшилися житлові умови його батьків. Його матір, пенсіонерка Ніна Демчина, протягом кількох останніх років стала власницею трикімнатної квартири в новобудові у Рівному та будинку на 170 квадратних метрів у передмісті обласного центру.

Журналісти побачили, як із будинку в Петропавлівській Борщагівці виїхала автівка, за кермом якої перебувала Ольга Воловчук. Майже одразу після цього з маєтку вийшов Павло Демчина. На запитання представників преси, він сказав, що не володіє цим будинком, а періодично його відвідує. Генерал СБУ також запевнив, що не знає, кому належить цей маєток. "Ну, тому що я не знаю, у людини це було, коли ми вже знайомилися", - сказав він.

"Слідство.Інфо" направило запит заступнику голови СБУ Павлу Демчині з проханням пояснити походження статків його родини. Адже жодних офіційних джерел доходу, який би дозволив купувати елітні автівки і нерухомість, ні в самого генерала, ані у матері його дітей нам розшукати не вдалося. Втім, на момент виходу програми відповіді на наш запит від СБУ ми так і не отримали", - йдеться у розслідуванні.