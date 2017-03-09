Москаль просить Авакова і Князєва змінити керівництво патрульної поліції Ужгорода та Мукачева

Як йдеться у повідомленні на сайті Закарпатської ОДА, відповідне звернення написали 73 патрульні поліцейські.

"З боку керівництва управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві, а саме: начальника управління майора поліції Юрія Марценишина та заступника начальника управління капітана поліції Валерія Наймана мають місце численні порушення законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності співробітників, пригнічення морально-психологічного клімату колективу, упередженого ставлення до деяких співробітників та інше", - йдеться у зверненні.

Правоохоронці наголошують, що дана ситуація негативно впливає на роботу та підриває авторитет патрульної поліції.

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З огляду на викладене, вони зазначають, що висловлюють недовіру керівництву та просять надіслати комісію "для врегулювання ситуації, що склалася, для недопущення негативних наслідків".

"Я неодноразово наголошував, що крім скандалів, ніякої користі від нової патрульної поліції на Закарпатті немає. Через нездале керівництво патрульна поліція повністю завалила роботу, як свідчать показники, кількість ДТП та злочинів за час її роботи не те, що зменшилася, а набагато зросла", - прокоментував звернення Москаль.

Він додав, що направив звернення Авакову і вже мав розмову з Князєвим щодо необхідності невідкладного реагування на факти, наведені колективом управління патрульної поліції.