Переважна більшість читачів УНІАН підтримують ідею введення квот для української мови на телебаченні - опитування
Повністю ідею збільшення частки української мови на вітчизняному ТБ підтримують 79%, тоді як категорично проти такого квотування лише 13% опитаних.
Так, згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 79% читачів повністю підтримують введення збільшення квот для української мови на вітчизняному телебаченні, а також переконані, що це треба було вже зробити давно.
Ще 4% опитаних також схвально ставляться до цієї ідеї, але вважають, що треба спочатку підготувати якісний україномовний продукт.
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Категорично проти введення подібних квот висловилися 13% респондентів, заявивши, що це утискає їхні права як російськомовного громадянина.
При цьому 3% читачів УНІАН, зауважили, що в них взагалі немає телевізора і вони себе прекрасно без нього почувають.
1% опитаних зауважили, що їм в АТО все одно, яка там мова на телебаченні, аби війна скінчилася.
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Як повідомляв УНІАН, 9 березня президент України Петро Порошенко заявив, що виступає за ухвалення закону про збільшення частки української мови на телебаченні.
Водночас з 8 листопада 2016 року в Україні вже діють квоти на українську мову на радіо. Відтак, українські радіостанції повинні мати в своєму ефірі не менше 35% пісень державною мовою.