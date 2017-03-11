Порошенко нагородив орденами та медалями бійців АТО, 26 – посмертно

Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами 75 військовослужбовців Збройних сил України за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, серед нагороджених – 49 бійців, які отримали поранення, 26 військових нагороджено посмертно. Більшість відзначених військових були поранені в боях восени 2016 року – взимку 2017 року в районі Авдіївки, Світлодарської дуги, на Маріупольському напрямку.

Так, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено 5 військових. Серед них посмертно – старшого лейтенанта Василя Барановського та молодшого лейтенанта Максима Гринчишина. Орденом нагороджені також молодший лейтенант Костянтин Ільченко, підполковник Сергій Марценюк та лейтенант Микола Талда, які зазнали поранень.

Указом також нагороджені орденом «За мужність» ІІІ ступеня 36 військовослужбовців, з них 23 – посмертно.

Ще 34 захисника відзначені медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».