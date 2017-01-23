Президент відзначив державними нагородами 43-х військових-учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов’язків нагородами відзначені 43 захисника – військовослужбовці Збройних Сил України та Національної гвардії, а також двоє військових лікарів.

Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджені полковник Сергій Барановський та підполковник Сергій Нестеренко. Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – капітан Сергій Гриценко, майор Сергій Зубенко, майор Петро Котик, підполковник Максим Марченко, старшина Роман Пекарський, лейтенант Микола Суліма, майор Олександр Ярославцев.

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Орден «За мужність» III ступеня отримали старший сержант Сергій Бодяк, солдат Андрій Галат, старший прапорщик Андрій Грималюк, сержант Ігор Губа, молодший сержант Іван Дарануца, старший сержант Андрій Драганов, старшина Андрій Калита, молодший сержант Олександр Курганський, солдат Тарас Лукач, сержант Юрій Піддубецький, прапорщик Руслан Пустовойт, молодший сержант Віктор Ружинський, солдат Анатолій Рябошапко, старший лейтенант Володимир Соловейко та старший сержант Станіслав Швець.

В підрозділах Національної гвардії України орденом «За мужність» ІІІ ступеня відзначені сержант Юрій Антонов, полковник Валерій Кольцов, солдат Олександр Корольов та молодший сержант Валерій Маринець.

Орденом Данила Галицького Порошенко нагородив полковника Юрія Колоса та майора Андрія Швеця.

Ще 13 військових та нацгвардійців отримали медалі «За бездоганну службу» III ступеня, «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні».