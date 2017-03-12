Львівська ОДА про осквернення польських меморіалів: за цими діями стоїть третя сторона

Про це наголошується в заяві Львівської обласної держадміністрації, розміщеній на сайті ОДА.

«Випадки осквернення польських меморіалів на території Львівської області -сплановані провокації. Такі акти вандалізму, які трапилися впродовж вихідних у Підкамені, Гуті Пеняцькій та Львові, покликані зіпсувати дружні стосунки між українським та польським народами», - сказано у заяві.

В ОДА переконані, що «за такими діями стоїть третя сторона, яка вже тривалий час намагається розпалити національну ворожнечу шляхом провокацій та актів вандалізму».

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«Переконані, що правоохоронні органи докладуть усіх зусиль, щоб викрити тих, хто глумиться над пам’яттю загиблих, та зроблять все можливе, щоб ті, хто вчиняють провокації, відповіли за свої вчинки і були суворо покарані», - зазначили в облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині невідомі облили фарбою два меморіали загиблим полякам.

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо цих інцидентів і проводить розслідування.