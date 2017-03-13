У центрі Києва активісти корпусу "Азов" замуровують відділення "Сбербанку Росії" (фото)

У Києві на вулиці Володимирській активісти громадянського корпусу «Азов» замуровують відділення «Сбербанку Росії». Вони принесли із собою бетонні блоки, передає кореспондент УНІАН.

Наразі активісти замуровують ними вхід до приміщення фінустанови. Вони перекрили підступи до банку. У свою чергу, його працівники опустили на вікнах ролети.

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Учасники акції скандують: «Слава нації – смерть ворогам!», «Україна – понад усе!», «Слава Україні – героям слава!».

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня «Сбербанк Росії», ключовим власником якого є центральний банк Російської Федерації, заявив про суворе дотримання у своїй роботі міжнародного законодавства та законодавства України.

Довідка УНІАН. В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк Росії» і «Промінвестбанк».

У Національному банку заявили, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.