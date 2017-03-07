На*** із пляжу: Аваков вимагає санкцій проти "Сбербанку" через обслуговування власників "паспортів ЛНР і ДНР"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що «Сбербанк Росії» в Україні почав обслуговувати своїх клієнтів, які мають «паспорти ЛНР і ДНР». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сбербанк Росії повинен припинити свою роботу в Україні! Нехай насолоджуються "фінансовим раєм" за законами самозваних ДНР і ЛНР", - написав він.

У той же час Аваков підкреслив, що НБУ повинен відреагувати на такі дії «Сбербанку» та ввести санкції.

«Банк, що підтримує дії за рамками міжнародного права. Банк, що підтримує засуджену світовою спільнотою - визнання документів маріонеткових режимів і анексію українських територій - не може продовжувати роботу в Україні!", - написав міністр.

Аваков додав, що по-суті, «Сбербанк» таким чином підтримує незаконні режими «ЛНР» і «ДНР».