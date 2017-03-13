Постачання електроенергії в Авдіївку відновлене - Жебрівський

"Авдіївка зі світлом! Ремонтники відновили ЛЕП. Щоправда, під час ремонтних робіт монтажники виявили ще кілька незначних пошкоджень (розпущень) кабеля. Завтра, якщо дадуть режим тиші, ремонтники ліквідують і ці пошкодження", - повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці в Facebook.

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Жебрівський додав, що ситуація з енергопостачанням та водозабезпеченням Авдіївки перебуває на постійному контролі президента України Петра Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ, що призвело до припинення електропостачання Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують місто водою та теплопостачанням.

12 березня співробітниками Донбаської паливно-енергетичної компанії проведено обстеження високовольтної ЛЕП і виявлено 4 пориви.

Станом на ранок 13 березня централізоване електропостачання в Авдіївці було відсутнім. Теплопостачання міста здійснювалося централізовано за рахунок теплоенергоцентралі Авдіївського коксохімічного заводу.