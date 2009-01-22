Польща запровадить допомогу у сплаті іпотечних кредитів

Уряд Польщі може запровадити допомогу із виплати іпотечних кредитів та профінансувати внесок громадян, які хочуть купити нову квартиру на виплат.

Про це заявив у четвер TVN CNBC віце-прем’єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК.

Він відзначив, що аналогічна схема довела свою ефективність у США.

«Допомога, приміром 30% від місячної сплати може для споживача стати рятівним колом й водночас не доведе до проблем банк», - сказав віце-прем’єр.

Він додав, що несплата великої кількості кредитів призведе до величезних фінансових втрат банків.

В.ПАВЛЯК сказав, що урядова допомога підтримає ринок нерухомості, на якому ціни за останній рік впали до 30%.

Віце-прем’єр повідомив, що ця ідея обговорюється на рівні міністерств. При цьому він не уточнив, коли уряд може запровадити таку допомогу.

Як повідомляв УНІАН, поляки винні банкам за іпотечними кредитами понад 50 млрд. доларів, що становить практично половину усього боргу польських громадян перед банками.

Середньостатистичний розмір виданого іпотечного кредиту становив близько 70 тис доларів.