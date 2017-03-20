В Одесі суд не визнав Марушевську винною в преміюванні себе 500 гривнями

В Одесі суд не визнав колишнього начальника Одеської митниці ДФС Юлію Марушевську винною в преміюванні себе 500 гривнями до Міжнародного жіночого дня 8 березня в 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні, 20 березня, Малиновський районний суд Одеси розглянув протокол про адміністративне правопорушення, складений щодо преміювання Марушевською під час керівництва Одеською митницею співробітниць цього підрозділу ДФС, у тому числі і себе самої.

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Головуючий на суді Олексій Стариков заслухав доводи сторін та пояснення Марушевської. Вона, зокрема, заявила, що, підписуючи наказ «Про виплату одноразової премії жінкам на честь свята 8 березня», не мала жодного корупційного умислу.

«Я прийшла на роботу в митницю, не ставлячи за мету збагатитися. Я хотіла щось змінити в країні, в якій живу. Винною себе не вважаю ще й тому, що приурочений до 8 березня наказ був погоджений, згідно з регламентом ДФСУ, юридичним відділом та відділом внутрішньої безпеки, які не виявили жодних порушень», - сказала колишній керівник Одеської митниці.

Вона також висловила подив з приводу того, що заяву про «виявлене порушення» в Національне агентство з питань запобігання корупції написав перший заступник голови СБУ Павло Демчина, «який повинен займатися кримінальними провадженнями за фактами корупції у великих розмірах», а не дрібними адміністративними питаннями.

«Перший заступник керівника СБУ займається тим, що на 8 березня моє прізвище випадково потрапило в перелік премій», - зазначила Марушевська. На її думку, Демчина мав на меті не розслідувати корупційний злочин, а його заява має «виключно політичний характер».

«Також ставилося за мету дискредитувати мою роботу і людей, з якими я працювала на Одеській митниці», - стверджує Марушевська.

Представник Національного агентства з питань запобігання корупції наполягав, що екс-начальник митниці винна і повинна понести відповідне покарання.

Також присутній у суді представник Генеральної прокуратури заявив, що не бачить складу злочину.

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«Через відсутність складу корупційного злочину, вважаю, що адміністративне провадження має бути закрито», - сказав він.

Суддя Стариков, вислухавши всіх учасників процесу, виніс рішення на користь Марушевської.

Як повідомляв УНІАН, 8 початку лютого колишній керівник Одеської митниці ДФС Марушевська заявила, що СБУ спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції звинувачує її в адміністративному порушенні «через конфлікт інтересів з преміювання самої себе 500 гривнями».

Вона зазначила, що через недбалість кадровиків її прізвище потрапило в список, що складається з 500 осіб.