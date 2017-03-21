У Шостці полковника поліції викрили на хабарі, у нього знайшли РПГ, шаблі та прапор РФ

На Сумщині в рамках кримінального провадження за фактом систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди заступником начальника Шосткинського відділу поліції під час обшуку в його кабінеті виявлено готівку та золоті злитки, а вдома – зброю та прапор Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Сумської області, проведено низку слідчих дій, спрямованих на встановлення інших правоохоронців, причетних до вказаного злочину, зокрема, проведено санкціонований обшук у кабінеті та в помешканні заступника начальника відділу поліції.

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«Під час проведення слідчих дій в будинку керівника виявлено та вилучено вогнепальну зброю, значну кількість набоїв, ножі, штик-ножі та прапор Російської Федерації. У кабінеті правоохоронця, який має спеціальне звання полковник поліції, виявлено та вилучено 21,5 тис. доларів, 150 євро, золоті злитки, ювелірні вироби та колекцію монет», - йдеться у повідомленні.

На даний час розпочато досудове розслідування щодо встановлення походження знайдених цінностей. Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 368-2 (незаконне збагачення) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації).

Заступника начальника Шосткинського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області сьогодні, 21 березня, викрито на отриманні 7 тис. грн неправомірної вигоди.