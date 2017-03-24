Прощання з Вороненковим відбудеться в суботу у Володимирському соборі

Прощання із застреленим вчора у центрі Києва екс-депутатом Держдуми Росії Денисом Вороненковим відбудеться в суботу, 25 березня, у Володимирському соборі, повідомив колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов у Тwitter.

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«Відспівування Дениса Вороненкова відбудеться завтра о 12:00 у Володимирському соборі. Приходьте…», – написав Пономарьов.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

За словами народного депутата, члена колегії МВС України Антона Геращенка, вбивство скоєно громадянином України Павлом Паршовим, який був агентом російських спецслужб.

«Йому було поставлено завдання потрапити в один з підрозділів Збройних Сил або Національної гвардії, яке бажано має гучне ім'я в суспільній свідомості, і робити вигляд, що він звичайний солдат. Здоровий, дужий юнак, громадянин України, успішно виконав завдання російських спецслужб і рік прослужив в одному з підрозділів Національної гвардії», - поінформував Геращенко.

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Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.