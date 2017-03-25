"Я тобі вдячна за кожну секунду": прощальна промова дружини Вороненкова (відео)

На похороні вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова його вдова Марія Максакова в прощальній промові подякувала чоловікові за те, що він був найбільшим щастям її життя, повідомляє ТСН.

"Мій самий-самий коханий чоловік на світі. Я тобі вдячна за кожну секунду, яку ти зі мною провів. Ти задав таку планку, що я зрозуміла, що в моєму житті до тебе не було нічого і, напевно, нічого не буде. Звичайно, це все дуже несправедливо. Просто, напевно, мало хто знав Дениса так, як знала я. І ось так ми з ним, спершись один на одного, йшли, йшли", - сказала Максакова.

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"Повинна сказати, що він був радий, що Україна його прийняла, дала йому можливість залишитися. Тому що його переслідували, переслідували несправедливо. Але, на жаль, юридична чистота його перебування повністю затьмарена свавіллям того вчинку, який вчинено", - додала вдова.

Максакова подякувала Вороненкову за прожитий разом час. "Ну, що мені сказати, напевно тільки спасибі. Тільки спасибі тобі, що ти у мене був, є, будеш завжди. Якби я могла щось змінити. Я б зробила все. Спасибі тобі, мій рідний", - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, у Києві на території напівзакритого Звіринецького кладовища поховали екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, якого 23 березня серед білого дня застрелили у центрі столиці.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних мотивів.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.