У Києві поховали вбитого екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова

Сьогодні, 25 березня, у Києві на території напівзакритого Звіринецького кладовища поховали екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, якого 23 березня серед білого дня застрелили у центрі столиці.

Попередньо о 12:00 Вороненкова відспівали у Володимирському соборі. Про це повідомляє ТСН.

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На похорон політика прибули його дружина Марія Максакова, депутат Держдуми РФ від Новосибірська, який живе в еміграції, Ілля Пономарьов (із ним Вороненков мав зустрітися перед тим, як був застрелений), а також Ольга Курносова, російська активістка.

Крім того, журналісти помітили на похороні українського нардепа Антона Геращенка, який раніше повідомив деталі біографії кілера Вороненкова, який помер у лікарні від поранення охоронця екс-депутата.

Перед тим, як опустили труну, Максакова промовила останнє слово, подякувала чоловіку. Вона також подякувала Україні за те, що прийняла її з покійним уже чоловіком.

Пономарьов, своєю чергою, пообіцяв помститися за Вороненкова. «Ми помстимося», - сказав він.

Загалом на кладовищі було 20 близьких Вороненкову людей та журналісти.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних мотивів.

Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.