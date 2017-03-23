Очевидці опублікували кадри перших хвилин після вбивства Вороненкова (відео)
14:31, 23 березня 2017Інциденти
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В Мережі з'явилося відео, яке зафіксувало перші секунди після вбивства в колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова у центрі Києва.
На кадрах, опублікованих на каналі KyivOperativ, видно, що поряд з Вороненковим лежав поранений чоловік, і підвестися йому допомагають поліцейські. Інший поранений лежить поодалік, ближче до входу в готель, між автомобілями.
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