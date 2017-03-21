Глава Агентства нацбезпеки США пояснив, навіщо Росії Крим та Україна загалом (відео)

У Конгресі США відбулися публічні слухання, на яких піднімали питання впливу Росії на результати президентських виборів у США, а також інтересів РФ щодо Криму та України в цілому, передає Голос Америки.

На питання про Росію, окупований Крим та політику Кремля щодо України давав відповіді голова Агентства нацбезпеки США адмірал Майкл Роджерс.

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Так, він наголосив, що Росія не повернула анексований Крим Україні й таких намірів у неї немає, про що свідчать публічні заяви Кремля.

"Я впевнений, що з їхньої точки зору, це основний національний інтерес, тобто безпосередня периферія російської держави", - дав Роджерс відповідь на питання, чому взагалі Росію турбує Україна.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму й запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.