Поліція затримала крадія маршрутки в Києві, злочинця раніше звільнили за "законом Савченко"

Поліцейські затримали чоловіка, який на початку березня викрав у Києві маршрутку.

Про це у Twitter повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Він зазначив, що зловмисника, який як виявилось звільнився за законом Савченко, затримали у Фастові.

«Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові. 29-річний мешканець Київщини звільнився за «законом Савченко», - написав Князєв.

Нагадаємо, 2 березня, у Дніпровському районі столиці чоловік викрав маршрутку і застосував зброю. За даними поліції, він ховався у приватному секторі. Зі слів свідків та очевидців складено його фоторобот: вік 35-40 років, зріст 175-180 см, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи, середня спортивна статура. Одягнений у «пісочний» камуфляж, темну куртку і темну шапку.