Альтернатива ямковому ремонту: на Закарпатті вирішили відкопати з-під асфальту стару дорогу з бруківки (фото)

В Іршаві Закарпатської області місцева влада та автодор вважають більш доцільним відновити на центральній вулиці міста дорогу з бруківки, прокладену минулого століття, замість щорічного ямкового ремонту.

Службою автомобільних доріг у Закарпатській області вже проводяться роботи з демонтажу асфальтобетонного покриття, передає ЦТС.

Зараз на відрізку, де асфальтобетон демонтований, є певні нерівності й відсутність бруківки, але вони не порівнянні з тими ямами, які покривають іншу частину дороги, інформує міська влада. Якщо після "зриву" асфальту на дорожньому полотні будуть значні осідання, їх будуть вирівнювати бруківкою. На ці роботи в Іршаві фінансування виділяє балансоутримувач - Служба автомобільних доріг у Закарпатській області - про це досягнуто відповідної домовленості.

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Загальна вартість робіт практично дорівнює вартості поточного ямкового ремонту, повідомляють у міськраді. Тут зазначають, що цей варіант значно кращий, ніж поточний ремонт, який доводиться робити по 2-3 рази в рік.

Як уточнює Mukachevo.net, бруківка на центральній вулиці Іршави була прокладена в 1959 році, а в 1998 році поверх неї поклали асфальт.