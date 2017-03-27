У Львові знімуть вуличні вивіски зі словом "алкоголь"

Міський голова Львова Андрій Садовий наказав демонтувати вивіски, на яких згадується алкоголь.

"Вживати слово "алкоголь" у рекламі магазинів заборонено. Але у нас по Львову є дуже багато вивісок і сітілайтів зі словами "Гуртовий продаж алкоголю". Ця реклама шкідлива для громадян. Якщо якась фірма це порушує, на це треба реагувати", – передає ZIK слова Садового.

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За словами директора КП "Адміністративно-технічне управління" Тараса Вітика, у Львові нарахували 113 вивісок, на яких присутнє слово "алкоголь", а їхні власники відмовляються змінювати текст вивісок.

Відтак, вивіски демонтовуватимуть примусово. "З цього тижня почнемо", – сказав Вітик.

Варто зауважити, що офіційному сайті львівської мережі алкогольних крамниць "Гуртові ціни. Алкоголь" вказано, що лише у Львові працюють 153 магазини цієї мережі. Ще 14 крамниць працюють у різних містах Львівської області, а також в Івано-Франківську.