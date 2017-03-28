Професійний кілер оцінив дії вбивці Вороненкова та назвав суму, яку йому могли за це заплатити (відео)

У колишнього російського депутата Держдуми Дениса Вороненкова в центрі Києва, найімовірніше, стріляв кілер-новачок, тому вартість його роботи була невисокою. Про це професійний найманець Андрій розповів журналістам програми "Гроші".

"Видно (на відео – УНІАН.), що він не завдав охоронцеві жодної шкоди. У першу чергу треба було розібратися з охороною, а по-друге - вже ціль, ціль нікуди б не поділася. У зв'язку з цим видно, що це аматор, не розумів, що робить. Я думаю, (вартість роботи – УНІАН.) у районі тисячі - п'яти тисяч доларів. Звичайно, це мало. Особливо з огляду на його ризики", - зазначив він, додавши, що виконання такого завдання профі коштувало б у 10-20 разів більше – щонайменше 50 тисяч доларів, або понад мільйон гривень.

За словами кілера, саме стільки отримують професійні групи, які можуть організувати справжній теракт, такі, на його думку, вбили журналіста Павла Шеремета. Найважчим же способом убивства Андрій назвав отруєння, адже потрібно знати, як доставити "об'єкту" речовину.

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Водночас він вважає, що, можливо, смерть Вороненкова декому і не була потрібна, лише "показати, що про нього не забувають, що він перебуває під контролем, що будь-коли може статися непоправне".

Чоловік зазначив, що працює по бізнесменах та дрібних чиновниках, йому вистачає пістолета та автомата Калашникова, може прибрати і чоловіка, й жінку - важливо лише, скільки заплатять; інформацію про жертву отримує лише у текстовому вигляді, коли приходять усі дані, там є все аж до розміру трусів людини.

Водночас Андрій наголосив, що чиновника високого рівня ліквідувати не готовий, адже в них служба безпеки працює на високому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня в центрі Києва в результаті стрілянини колишній депутат Держдуми РФ Вороненков, який отримав українське громадянство, був убитий, його охоронець та кілер отримали поранення. Незабаром вбивця Вороненкова помер на операційному столі.