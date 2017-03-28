Медики "Феофанії" впевнені у правильності свого діагнозу Насірову (відео)

Про це ТСН заявив Ігор Семенов - головний лікар шпиталю.

Голова Державної фіскальної служби потрапив до них на початку березня, саме тоді, коли представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагалися вручити йому підозру у скоєнні злочину.

Критичні висновки комісії Міністерства охорони здоров'я щодо ведення пацієнта Насірова у "Феофанії" не визнають. І заявляють, що поки не мають офіційного висновку комісії. Побачити документ хочуть і адвокати фіскала.

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Раніше і МОЗ, і НАБУ повідомили, що лікарі елітного медичного закладу систематично і необґрунтовано перебільшували важкість стану Насірова.

Як відомо, 3 березня адвокати Насирова заявили, що їх підзахисного прооперували. 7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн. 16 березня в САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина і тесть, пізно ввечері 16 березня Насіров був звільнений з-під варти.