Комісія МОЗ не підтвердила діагноз, встановлений у "Феофанії" Насірову

Клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України не підтвердила діагноз, встановлений у лікарні «Феофанія» відстороненому від посади голові ДФС Роману Насірову.

Як повідомили УНІАН у Національному антикорупційному бюро України, відповідні висновки комісії МОЗ з оцінкою якості надання медичної допомоги Насірову в умовах лікарні «Феофанія» надані НАБУ сьогодні.

Зокрема, у висновках зазначається, що лікарі «Феофанії» систематично та необґрунтовано перебільшували тяжкість стану здоров’я голови ДФС. Об’єктивних підстав для встановлення зазначеного раніше діагнозу, на переконання комісії МОЗ, у лікарів «Феофанії» не було. Члени комісії викрили також порушення при виписці пацієнта з цього лікувального закладу.

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Нагадується, що 2 березня детективи НАБУ затримали Насірова у «Феофанії» за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України («Зловживання владою та службовим становищем»).

Медичний персонал КЛ «Феофанія» намагався обмежити доступ детективів НАБУ до палати, в якій перебував голова ДФС, посилаючись на тяжкий стан його здоров’я.

Після вирішення питання про доступ до палати, в якій перебував голова ДФС, детективи НАБУ повідомили йому про підозру. Однак підозрюваного не було переведено до установи тимчасового тримання у зв’язку з інформацією про нібито різке погіршення стану його здоров’я. Проте обстеження в іншому спеціалізованому медичному закладі діагноз лікарів із КЛ «Феофанія» не підтвердили.

З метою отримання об’єктивної оцінки стану здоров’я підозрюваного НАБУ 6 березня звернулось до МОЗ з проханням провести клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування в КЛ «Феофанія».

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Після оголошення підозри Насірова було відсторонено від виконання службових обов’язків голови ДФС.

3 березня адвокати Насірова заявили, що їхнього підзахисного прооперували.

7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 100 млн грн.

16 березня у САП повідомили, що заставу в розмірі 100 млн грн за Насірова внесли його дружина та тесть, пізно ввечері 16 березня Насірова було звільнено з-під варти.