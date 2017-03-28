У Грузії заарештували екс-заступника міністра енергетики часів Януковича - Луценко

У Грузії на 90 днів заарештували колишнього заступника міністра палива та енергетики часів екс-президента Віктора Януковича Ігоря Кірюшина, повідомив на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"ГСУ ГПУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження стосовно заступника міністра ПЕК часів Януковича - пана Кірюшина за підозрою у співучасті у заволодінні злочинною організацією під керівництвом Януковича майном, що належить ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", на загальну суму понад 2 млрд грн", - написав він.

За словами Луценка, 25 березня Кірюшина затримали на території Грузії. Сьогодні, 28 березня, грузинська Феміда прийняла рішення про його тимчасовий арешт на 90 діб для прийняття рішення про екстрадицію в Україну.

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