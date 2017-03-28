Директор НАБУ сподівається на затримання та екстрадицію Онищенка

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівається, що підозрюваного в організації корупційної схеми з продажу газу народного депутата Олександра Онищенка буде затримано та передано до України.

Про це він сказав у розміщеному на сайті НАБУ інтерв'ю "Громадському".

Читайте також"Газова схема" Онищенка: у НАБУ анонсували завершення першої частини розслідування справи нардепа-втікача

Відповідаючи на запитання, чи розглядає він можливість заочного засудження Онищенка, Ситник зазначив, що це питання більше до прокуратури.

"Звичайно, ми з Холодницьким (головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) обговорювали як варіант розвитку подій відносно Онищенка саме заочне засудження. Але ми все ж сподіваємося, що буде відповідне затримання і екстрадиція. Адже, якщо він потім з’явиться на території України, то вся справа починається заново - це в разі застосування процедури заочного засудження. Не хотілося б двічі ходити по одному й тому ж колу", - сказав директор бюро.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Відповідно до доказів, отриманих під час досудового розслідування кримінального провадження, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Читайте такожНАБУ оголосило в розшук одного з фігурантів справи щодо "газової схеми" Онищенка

Усього в рамках даного кримінального провадження було затримано 12 підозрюваних, п’ятеро з яких визнали себе винними і погодилися на угоду зі слідством. Серед них - директор біржі "Львівська універсальна", директор товарної біржі "Центр" та брокер однієї з бірж, які організовували фіктивні аукціони з продажу газу на користь фірм, підконтрольних Онищенку.

Також угоду зі слідством уклали куратор і особа, відповідальна за створення фіктивних підприємств, через які виводилися кошти від перепродажу газу.