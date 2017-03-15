Суд в Молдові продовжив арешт судді-"баночника" Чауса - САП

Суд в Молдові продовжив ще на 10 діб арешт судді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу, який в Україні підозрюється в хабарництві.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

"Вчора суд Молдови продовжив ще на 10 діб арешт судді Чаусу за обставинами, через які він був затриманий правоохоронцями Молдови", - зауважили в САП.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України викрили суддю Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. доларів за ухвалення вироку в інтересах підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді та притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак Чаус, скориставшись суддівським правовим імунітетом, залишив територію України. З 12 вересня суддю оголошено у національний розшук, а з 11 листопада – у міжнародний розшук.

28 лютого 2017 року Чауса затримали у Молдові. 2 березня суд в Кишиневі заарештував його на 15 діб за незаконний перетин молдовського кордону.