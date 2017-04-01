В результаті пожежі у Києві біля станції метро "Петрівка" ніхто не постраждав - ДСНС
23:29, 01 квітня 2017Суспільство
737 0
Завдяки злагодженим діям особового складу ДСНС вдалося запобігти подальшому розповсюдженню вогню на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.
Пожежа на Петрівці: обійшлося без жертв / facebook.com/pavlo.skala
Травмованих або загиблих внаслідок пожежі на складах біля станції столичного метрополітену "Петрівка" немає.
Читайте такожМасштабна пожежа на Осокорках: у ДСНС розповіли подробиці (відео)
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа почалася близько 18:00 у складському приміщенні на вул. Новокостянтинівській, 22/15, ліквідовано.
Завдяки злагодженим діям особового складу ДСНС вдалося запобігти подальшому розповсюдженню вогню на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.
На місці події працювали 7 ланок газодимозахисної служби, 60 осіб особового складу Головного управління ДСНС в р. Києві та 15 одиниць техніки.
Причини виникнення пожежі встановлюються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter