В результаті пожежі у Києві біля станції метро "Петрівка" ніхто не постраждав - ДСНС

Травмованих або загиблих внаслідок пожежі на складах біля станції столичного метрополітену "Петрівка" немає.

Читайте такожМасштабна пожежа на Осокорках: у ДСНС розповіли подробиці (відео)

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа почалася близько 18:00 у складському приміщенні на вул. Новокостянтинівській, 22/15, ліквідовано.

Завдяки злагодженим діям особового складу ДСНС вдалося запобігти подальшому розповсюдженню вогню на прибудовані інші складські будівлі з побутовою технікою.

На місці події працювали 7 ланок газодимозахисної служби, 60 осіб особового складу Головного управління ДСНС в р. Києві та 15 одиниць техніки.

Причини виникнення пожежі встановлюються.