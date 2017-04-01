У Києві біля метро "Петрівка" загорілися склади, пожежу вже локалізовано (фото, відео)

У районі столичного метро "Петрівка" горить пластиковий дах однієї з будівель. Ймовірно, там розташовані складські приміщення, пишуть користувачі у соцмережах.

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"Пожежа! Щойно! Поряд з метро Петрівка. Горять склади!" - повідомив на своїй сторінці у Facebook Павло Скала.

Пізніше він написав, що на місце події вже прибули пожежники, а також опублікував фото й відео пожежі.

"Прямо зараз на Петрівці пожежа складських приміщень. Там же розміщені СТО і мийка. Подробиці невідомі", - йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua.

Згодом рятувальники заявили, що локалізували пожежу на складах поблизу станції метро "Петрівка".

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, о 18:20 до столичних рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому складському приміщенні на вул. Новокостянтинівській, 22/15.

Вогнеборці, які прибули за викликом, локалізували пожежу площею 450 кв.м. о 19:38. Наразі триває ліквідація пожежі.

На місці події працюють 7 ланок газодимозахисної служби, 40 чоловік особового складу Головного управління ДСНС у Києві та 10 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня на околицях Києва розпочалась велика пожежа. За даними очевидців, НП сталася біля озера Святище. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що причиною пожежі у стало загоряння очерету.