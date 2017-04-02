У столиці відкрився фестиваль "Французька весна" (відео)

На столичній Софійській площі в рамках відкриття 14-й фестиваль "Французька весна" відбулася вистава під відкритим небом "Галілео" акробатів з колективу Deus ex machina, повідомляє ZN.ua.

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"За даними Французького інституту в Україні, заснована в 2009 році компанія Deus ex machina - художній колектив, який спеціалізується на створенні вуличних вистав для дорослих та дітей з елементами цирку, піротехніки, повітряних структур. "Галілео" - четверта за рахунком вистава в репертуарі компанії", - йдеться в повідомленні.

В ході представлення італійський астроном XVII століття Галілей розповідає історію свого відкриття - теорії геліоцентризма, згідно якої сонце є центром системи планет, що обертаються навколо нього, і земля теж.

"Отже, за задумом режисера, сфера - це небо, а акробати - зірки... Видовищно, захоплююче, неймовірно ніжно та красиво", - йдеться в повідомленні Французького інституту в Україні.

У рамках фестивалю "Французька весна" заплановані допрем'єрні покази свіжих кінострічок, французький короткий метр, концерти, виставки, інтелектуальні обміни, вистави та багато інших проектів.

Крім Києва протягом квітня з французькою культурою знайомитимуть жителів Дніпра, Запоріжжя, Львова, Одеси, Рівного та Харкова. Вперше цього року до фестивалю приєднаються Бердичів та Івано-Франківськ.