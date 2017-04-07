У МЗС попереджають українців про додаткові перевірки на кордоні з ЄС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін попереджає, що можуть бути додаткові перевірки на кордоні з країнами ЄС, оскільки сьогодні починає працювати новий регламент ЄС для підвищення безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він зазначив під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України.

“Саме з сьогоднішнього дня працює новий регламент ЄС, який спрямований на підвищення безпеки… Можуть бути додаткові цільові перевірки. Тому, якщо ви на хвилинку довше перетинаєте кордон, не хвилюйтесь. Це аж ніяк не пов'язано із запровадженням безвізового режиму чи іншими процедурами“, - сказав Клімкін.

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Також міністр поздоровив всіх із вчорашнім рішенням Європарламенту щодо надання Україні безвізового режиму, але зазначив, що в України “багато завдань” і, зокрема, робота із агентством ЄС з безпеки зовнішніх кордонів, з офісом прокуратури ЄС, з країнами-членами ЄС, щоб “запустити справжній безвізовий режим”.

Як повідомляв УНІАН, з 7 квітня представники прикордонних служб на зовнішніх кордонах ЄС вводять нові правила ідентифікації та прикордонного оформлення з використанням відповідних баз даних. У ДПСУ зазначили, що ці нововведення вступають у дію на підставі розпорядження Європейського парламенту та Ради ЄС 2017/458 від 15 березня 2017 року і напряму не стосуються громадян України.

А саме, йдеться про те, що на даний момент громадяни ЄС на підставі законодавства Євросоюзу користуються правом вільного переміщення, що полягає на засадах мінімального прикордонного оформлення. Після вступу в дію вищезазначеного розпорядження ці особи під час в’їзду та виїзду з території країн членів ЄС змушені будуть систематично проходити контроль на зовнішніх кордонах з подальшим внесення у базу даних, що не робилося до моменту набуття чинності даного розпорядження.