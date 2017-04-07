В ЄС від сьогодні посилюють контроль на зовнішніх кордонах Шенгенської зони

Європейський Союз від сьогодні, 7 квітня, посилює контроль на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Як передає Deutsche Welle, тепер перевірки торкнуться і громадян ЄС.

Зокрема, їхні документи звірятимуться з базами даних служб безпеки. В Єврокомісії пояснюють це намірами переконатися, що «людина, яка перетинає кордон, не становить загрозу громадському порядку та безпеці».

Всередині Шенгенської зони прикордонний контроль зазвичай не діє. На зовнішніх кордонах раніше розширеній перевірці підлягали тільки люди, які не є громадянами ЄС - їхні документи порівнювали з європейською або національною поліцейською базою.

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Тепер ці правила діятимуть і щодо власників європейських паспортів. А перевірки здійснюватимуться як при в'їзді, так і при виїзді з території Євросоюзу.

Заходи з посилення контролю були запропоновані після терактів у Парижі у листопаді 2015 року і покликані, зокрема, відслідковувати потенційних джихадистів з європейськими паспортами, які відправляються до Сирії та Іраку або повертаються звідти. Згідно з даними спецслужб, близько 5000 європейців приєднались до бойовиків екстремістської організації "Ісламська держава".