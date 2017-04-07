Суд засудив командира "Торнадо" до 11 років в'язниці, його заступника – до 9-ти

Оболонський районний суд м.Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні вироки сьогодні ввечері оголосила колегія під головуванням судді Владислава Дев’ятка.

Зокрема, відповідно до рішення суду екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Водночас, Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадяле - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Кульчука – до 9 років.

Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку.

Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт.

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Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.

Водночас за рішенням суду з обвинувачених стягнуто 7 тис. 750 грн судових в витрат з кожного.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку впродовж 10 діб з дня отримання.

Як повідомляв УНІАН, раніше колишні бійці розформованого спецпідрозділу МВС "Торнадо", яких звинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти особистості в зоні АТО, відмовилися слухати вирок Оболонського районного суду Києва і попросили доставити їх назад у СІЗО.

***17 червня 2015 року суд заарештував ряд бійців роти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

19 серпня 2016 року на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців «Торнадо» Юрій Шевченко частково визнав свою провину.