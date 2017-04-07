Екс-бійці роти "Торнадо" не захотіли слухати вирок суду до кінця і попросили доставити їх у СІЗО

Колишні бійці розформованого спецпідрозділу МВС “Торнадо”, яких обвинувачують у скоєнні тяжких злочинів проти особи в зоні АТО, відмовилися слухати вирок Оболонського районного суду Києва і попросили доставити їх назад в СІЗО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила представник суду, оскільки вирок зачитується за відсутністю представників ЗМІ та інших осіб, які не є учасниками процесу, через специфіку обвинувачень висунутих підсудним.

Представник суду зазначила, що наразі вирок оголошується за відсутністю підсудних — прочитано майже 60 із 200 сторінок.

Текст вироку надішлють засудженим та їхнім адвокатам для ознайомлення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 квітня, Оболонський райсуд Києва розпочав оголошення вироку 12 екс-бійцям спецпідрозділу «Торнадо».

***17 червня 2015 року суд заарештував ряд бійців роти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за підозрою у скоєнні низки тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що командир роти Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

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Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

19 серпня 2016 року на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців «Торнадо» Юрій Шевченко частково визнав свою провину.