Мер Сімферополя заявляє, що не допустить кровопролиття

Сімферопольський міський голова Геннадій БАБЕНКО виступає категорично проти «кровопролитного» звільнення ділянки землі на вулиці Балаклавській, самовільно зайнятій учасниками так званих «полян протесту» з числа кримських татар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.БАБЕНКО заявив сьогодні журналістам у Сімферополі.

За словами Г.БАБЕНКА, земельні захоплення - «страшна справа», проблему вирішувати необхідно, але треба це робити «миролюбно». «Можливо, буде знайдений якійсь інший вихід, усе має бути, на мій погляд, миролюбно», – сказав міський голова.

Він нагадав, що на захопленій земельній ділянці вже побудована мечеть, яку в разі знесення напевно захищатимуть кримські мусульмани. «Там стоїть мечеть, а зараз уявіть, людина, яка прийшла в мечеть, помолилася, вона захищатиме мечеть? Захищатиме. Вона захищатиме до останнього. Отже, кров проллється? Проллється. І проллється кров і кримських татар, і правоохоронців. Хто буде винен? Мер міста, адже допустив. А я цього якраз і не хочу», - підкреслив Г.БАБЕНКО.

«Я робитиму все, щоб у нашому місті кров не пролилася», - додав мер.

На його думку, до розмови про знесення будов на вул. Балаклавській треба повертатися тоді, коли «на найвищому рівні» будуть прийняті якісь рішення із цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт виник навколо 8 га землі. Земля раніше належала Міністерству оборони, яке планувало передати її Сімферополю. На цій території кілька комерційних фірм планували звести багатоповерхівки, проте територію в 2006 році захопили учасники «полян протесту». 80 сімей кримських татар зараз облаштовуються на земділянці – будують житло і звели мечеть, все це вони назвали селищем «Новий Крим». Меджліс заявляє про підготовлювану «збройну спецоперацію» зі знесення будов кримських татар. Міліція Криму запевняє, що про спецоперацію не йдеться, а передбачається знесення самобудів за рішеннями суду, які треба виконувати. Міністерство юстиції України підкреслило, що згідно із законом у разі невиконання рішень судів у добровільному порядку вони підлягають примусовому виконанню. Цим займається Держвиконавча служба, що входить у систему органів Мінюсту. Держвиконавці в разу потреби залучають працівників органів внутрішніх справ у порядку, встановленому законодавством. Меджліс запросив представників ПАРЄ до Криму для ознайомлення із ситуацією, що склалася.

Довідка УНІАН. У січні і листопаді 2007 року на вулиці Балаклавській відбулися зіткнення через землю між учасниками «полян протесту» і представниками фірми-забудовника.