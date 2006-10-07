П’яний водій побив трьох дорожніх інспекторів

У Хмельницькому п’яний водій побив трьох інспекторів дорожньо-патрульної служби.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, інцидент стався вчора о 5.30, коли наряд міліції зупинив автомашину “Жигулі” під управлінням її власника – місцевого жителя. Останній, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, накинувся на працівників міліції й заподіяв тілесні ушкодження трьом інспекторам.

Правопорушника затримано.