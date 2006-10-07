П’яний водій побив трьох дорожніх інспекторів
13:42, 07 жовтня 2006Суспільство
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Правопорушника затримано
У Хмельницькому п’яний водій побив трьох інспекторів дорожньо-патрульної служби.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС, інцидент стався вчора о 5.30, коли наряд міліції зупинив автомашину “Жигулі” під управлінням її власника – місцевого жителя. Останній, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, накинувся на працівників міліції й заподіяв тілесні ушкодження трьом інспекторам.
Правопорушника затримано.
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