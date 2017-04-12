SunSay знявся в кліпі із російськими співаками, які підтримують бойовиків на Донбасі (відео)

SunSay, який паралельно є солістом гурту 5`nizza знявся у кліпі із російськими артистами, які підтримують сепаратистів на Донбасі

SunSay, який минулого року брав участь у національному відборі на «Євробачення» знявся у кліпі російського виконавця Басти.

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Окрім українського співака, у відео також знялись Арбеніна, Скляр та Бобунець. При цьому Скляр є прихильником так званого лідера терористів Захарченка, а Бобунець часто виступає на окупованій території Донбасу та навіть із Чичериною оспівував тамтешніх "доблесних воїнів".

Як повідомляв УНІАН раніше, український артист Іван Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".

Пізніше міністр культури України Євген Нищук заявив, що вважає неприпустимими висловлювання українського співака Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ, в якому той назвав агресію Росії проти України "сваркою".

"Мені шкода, що Іван Дорн так прокоментував. У нього може бути різна особиста позиція, в тому сенсі - допомагає він, чи не допомагає (воїнам АТО - УНІАН), але говорити про сварку і так, наче тут у нас нічого не відбувається - це недостойно",- заявив Нищук.