Київрада подала апеляцію на рішення суду про скасування заборони продажу алкоголю вночі

Київська міська рада сьогодні подала апеляційну скаргу на рішення Господарського суду Києва щодо обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00.

Про це заявив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко, повідомляє прес-служба КМДА.

Бондаренко наголосив, що інформація про те, що Господарський суд Києва начебто скасував рішення Київради про обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00, яка з’явилася у деяких ЗМІ учора, 12 квітня, не відповідає дійсності.

«Насправді це чергова маніпуляція горе-бізнесменів. Даним рішенням суду зобов’язано Київську міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом скасування рішення від 22.09.2016 № 19/1023 «Про обмеження реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в м. Києві». Раніше Київраду це зобов’язало зробити і Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Але станом на цей час рішення Київради про обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 – чинне», – зауважив Бондаренко.

Він нагадав, що рішення Київради про заборону продажу алкоголю у нічний час підтримано усіма без винятку депутатськими фракціями, 86 голосів «за» – це реакція на звернення виборців.

Також Бондаренко повідомив, що у 2014 році серед виявлених осіб, які вчинили злочини, 4,5% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. У 2015 році такий відсоток вже складав 3,1%, у 2016 році – 2,3%. У січні-лютому 2017 року – 1,3%.

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«Отже, кількість злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, за 4 роки зменшилась у 4 рази. Ця статистика свідчить про необхідність зазначеного обмеження на території Києва», - наголосив він.

«Рішення суду ухвалюються іменем України. Рішення суду, які набрали законної сили – обов’язкові для виконання. Київрада сьогодні подала апеляційну скаргу. Ми будемо боротися до кінця! Набере законної сили рішення – будемо виконувати. Але у скасування обмеження реалізації алкоголю з 23:00 до 10:00 не вірю. Переконаний, таке рішення точно не на користь місту», - підкреслив Бондаренко.