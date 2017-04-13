У Міноборони прокоментували затримання в РФ "українського шпигуна"

Міністерство оборони України спростовує причетність затриманого в РФ «українського шпигуна» до розвідувальних органів. Про це у коментарі УНІАН заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Головне управління розвідки України спростовує причетність цієї особи, як і інших затриманих в РФ нібито «українських шпигунів», до розвідувальних органів оборонного відомства України», - заявив він.

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«Звинувачення України в якійсь підривній діяльності (на території РФ – УНІАН) є абсолютно безпідставними», - додав Мотузяник.

Сьогодні російські ЗМІ з посиланням на ФСБ РФ заявили прозатримання в Самарі громадянина України, який «шпигував» на залізничному вокзалі. За даними ЗМІ, під час допиту чоловік нібито зізнався у здійсненні ним в інтересах ГУР МОУ візуальної розвідки об'єктів військової і транспортної інфраструктури на окупованій частині Донбасу, у Ростовській і Самарській областях.