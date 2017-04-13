Потрійне диво: у Житомирі мати загиблого в АТО десантника народила трійню попри вік (відео)
15:03, 13 квітня 2017Суспільство
2307 0
Дівчатка народились на два тижні раніше і наразі перебувають і палаті інтенсивної терапії.
Чоловік та жінка наважились на вагітність попри вік / скріншот
В Житомирі мати загиблого десантника народила трійню дівчаток. Жінка не побоялась стати мамою попри пізній для цього вік – їй 48, а батькові дівчаток – 51, йдеться у сюжеті ТСН.
Родина втратила єдиного сина Дмитра в Пісках три роки тому. Однак, батьки все ж зважились на нову вагітність. Дізнавшись, що чекають трійню, спочатку відчули шок, а потім щастя.
Читайте такожУ Дніпрі відкрили безкоштовний магазин для сімей загиблих і поранених бійців АТО
Марія, Дарина та Олександра з’явились на два тижні раніше.
Медики обіцяють виписати породіллю за кілька тижнів, а чиновники - подбати про житло, адже зараз родина мешкає в однокімнатній квартирі.
У Житомирі жінка, втративши єдиного сина, народила трійню дівчат
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter