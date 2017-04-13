Потрійне диво: у Житомирі мати загиблого в АТО десантника народила трійню попри вік (відео)

В Житомирі мати загиблого десантника народила трійню дівчаток. Жінка не побоялась стати мамою попри пізній для цього вік – їй 48, а батькові дівчаток – 51, йдеться у сюжеті ТСН.

Родина втратила єдиного сина Дмитра в Пісках три роки тому. Однак, батьки все ж зважились на нову вагітність. Дізнавшись, що чекають трійню, спочатку відчули шок, а потім щастя.

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Марія, Дарина та Олександра з’явились на два тижні раніше.

Медики обіцяють виписати породіллю за кілька тижнів, а чиновники - подбати про житло, адже зараз родина мешкає в однокімнатній квартирі.